Was haben Sie während Ihres Studiums gelernt, was Ihnen in Ihrem heutigen Job als Vorstand noch hilft?

Als Pianist lernt man, Kurs zu halten. Man ist die ganze Zeit umgeben von extrem guten Konkurrenten. Jedes Jahr kommt ein neuer Jahrgang von 16-jährigen Kindern dazu, die ihr Studium anfangen. Ich habe die dann gefragt: Warum darfst du hier eigentlich studieren? Die haben geantwortet: Ich habe dich gestern spielen gehört. Warum darfst du hier eigentlich studieren? Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Man muss dranbleiben.



Durchhaltevermögen also auch eine wichtige Lehre?

Auf jeden Fall. In kaum einem anderen Studiengang trainiert man Entschlossenheit und Disziplin so stark. Und dann hat man das Gefühl, alles lernen zu können. Ein Beispiel: Die Etude Opus 10 Nr. 1 habe ich zwei Jahre jeden Tag geübt, bis ich mich getraut habe, sie vor Publikum zu spielen.