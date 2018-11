Seiteneinsteiger im Top-Management „Dafür braucht man kein BWL-Studium“

Was hatten Sie Mitstreitern voraus?

Ich hatte mehr Mut. Jemand, der nie sein Heimatfeld verlassen hat und woanders hingegangen ist, den schreckt das Neue. Nachdem ich von der Bühne in die Beratung gewechselt bin und mich da etabliert hatte, konnte mich eigentlich nichts mehr schrecken. Wenn da einer gesagt hätte, morgen wandern wir nach China aus oder lass uns ein Segelboot bauen, hätte ich gesagt: Klar, lass probieren. Leute, die immer nur das Gleiche gemacht haben, denen fehlt diese Lass-mal-machen-Mentalität. Gerade jetzt in Zeiten des technologischen Wandels ist das aber unabdingbar.



Warum?

Viele haben zum Beispiel Angst davor, wie Roboter unsere Arbeitswelt verändern. Ich gehe auf solche Neuerungen zu. Ich habe schon 2012 angefangen, mich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Und geguckt, was kann sie leisten und was eben auch nicht. Viele Menschen blenden diese Herausforderung solange aus, wie es geht und schauen, wie weit sie mit dem kommen, was sie schon können.