Sigrid Nikutta: „Das werde ich euch zeigen!“

Frau Nikutta, wie erklären Sie sich, dass Frauen in den meisten Ländern eher Karriere machen als in Deutschland?

Meine Überzeugung: Das liegt an der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit. In Deutschland steckt das Familienbild – „Eine gute Mutter kümmert sich um die Kinder und das ist mit Karriere nicht zu vereinbaren“ – noch immer in vielen Köpfen. Und das häufig unbewusst und verteilt über alle Altersstufen und Geschlechter. Dabei ist es dann gar nicht wichtig, ob eine Frau Kinder hat oder nicht – allein die Möglichkeit reicht, um diesen Mechanismus am Leben zu halten.