So arbeite ich #1 | Annika Ledeboer „Dinge aufzuschreiben hilft mir beim Sortieren und Einordnen“

Ein Buch, das ich immer wieder gerne lese, ist „The Picture of Dorian Gray“ von Oscar Wilde. Grundsätzlich finde ich alles inspirierend, was die Fantasie anregt und dazu einlädt, in andere Welten einzutauchen – ob fiktive oder reale. Auch Kochbücher finde ich super, dann kann man die Inspirationen sogar gleich umsetzen.



