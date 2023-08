So arbeite ich #3 | Yaël Meier „Social-Media-Notifications habe ich ausgeschaltet, um nicht abgelenkt zu werden“

Welches Buch hat Sie am meisten inspiriert oder Ihnen beruflich geholfen?

Puh, da gibt es ganz viele! Gerade lese ich „Never split the difference“ von Chris Voss und teste gerade Beispiele davon in der Praxis. Sehr zu empfehlen! Im Buch geht es ums Verhandeln. Wer gut verhandeln kann, gewinnt. Und das kann man lernen. Ich finde es wichtig, dass sich junge Menschen, die in die Wirtschaft einsteigen, damit auseinandersetzen. Denn spätestens beim ersten Lohngespräch wird es relevant.



Lesen Sie außerdem die Antworten von:

Alice Mascia von DAZN

Annika Ledeboer von Ryanair