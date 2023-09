So arbeite ich #7 | Tim Raue „Ich war 1988 zuletzt im Kino“

Sie haben gerade ja schon geschildert, dass sie viel arbeiten. Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Das ist ein Wort, das viele Menschen benutzen, die in ihrem Leben noch nie richtig gearbeitet haben. Niemand muss so viel arbeiten wie ich. Aber niemand muss glauben, dass er mit wenig Arbeit erfolgreich sein kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Arbeit nicht als Arbeit kategorisiere. Ich bin glücklicherweise in meinem Leben an einem Punkt angekommen, an dem ich nichts mehr machen muss. Ich mache das, was ich mache, weil es mir Spaß macht. Ich habe auch keine Assistentin und keinen Assistenten, denn ich weiß selbst, inwieweit ich mich belasten kann. Und wenn ich mich dann überlaste, dann bin ich selbst dafür verantwortlich.



In meinem Bekannten- und Freundeskreis fragen mich immer wieder Leute: „Wie schaffst du das alles?“ Es ist tatsächlich so: Ich fokussiere mich. Ich glaube, ich war 1988 oder 1989 das letzte Mal im Kino. So etwas wie Disco, weggehen und Party – das existiert in meinem Leben nicht. Ich bin da eher wie ein Spitzensportler gepolt. Ich kümmere mich so gut es geht um meinen Körper. Ich esse zwar gerne, aber ich achte auf meinen Schlaf. Ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Kaffee und keine zuckerhaltigen Erfrischungs- oder Aufputschgetränke. Ich komme maximal auf eine Flasche Rotwein im Monat. Ich verschwende wenig Zeit mit der Frage, was ich anziehe. Ich habe eine Uniform, in der ich lebe. Das ist immer dunkelblau mit dunkelblau.