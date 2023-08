So arbeite ich „Mein Kalender ist mein Heiliger Gral“

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Ich versuche meiner Familie zuliebe die Arbeitszeit und die Freizeit zu trennen. Das klappt als bekennender LinkedIn- und Instagram-Fan mit den sozialen Medien mal besser, mal schlechter. Mails, Anrufe, Termine und Co. rutschen nur selten in die Freizeit. Ich reflektiere nach einigen Monaten meine aktuellen Routinen und passe sie gegebenenfalls an. Eine Routine, die vor sechs Monaten super war, ist dann manchmal unpassend, weil die Kinder in einer neuen Phase sind oder zu viele Reisen meine Energie entladen haben. Erholung habe ich sehr punktuell – zum Beispiel, wenn ich in unserem Spa Zeit verbringe. Da freue ich mich auf Learnings von Anderen in dieser Serie!