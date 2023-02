So wird das Bleibegespräch zum Erfolg Ein bisschen mehr Geld geht immer

Hinter vielen dieser Punkte können allerdings auch andere Probleme stecken, zum Beispiel ein sich anbahnender Burn-out. Umso wichtiger sei es, stets das Gespräch zu suchen, sagt Köpple – selbst dann, wenn keine Aussicht mehr besteht, einen Mitarbeiter noch zu halten. „Sollte sich im Bleibegespräch herausstellen, dass der Anlass der Kündigung ein rein privater ist, zum Beispiel der Umzug in ein anderes Land oder der Wunsch, sich noch mal neu zu erfinden, kann man den Termin dazu nutzen, den Austritt so positiv wie möglich zu gestalten. So kann man später eventuell wieder für eine Wiedereinstellung anknüpfen.“