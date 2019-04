Social Recruiting: Talentsuche bei Instagram

Wer glaubt, nur Unternehmen stellen hohe Erwartungen an potenzielle Mitarbeiter, liegt gänzlich falsch. Auch Jobsuchende – gerade der Generationen Y und Z – haben konkrete Anforderungen an Unternehmen: Ihre Talente sollen gefördert werden. Eine Möglichkeit, die Karriereleiter hochzuklettern, muss gegeben sein – natürlich im Rahmen eines ausgefeilten New-Work-Konzeptes. Unternehmen, die immer noch glauben, sie seien in der dominanten Position, gibt es viele. Firmen, die wirklich eine freie Auswahl an Bewerber*innen haben, sind in der Realität heute in der Minderheit. Wer als Unternehmen zukunftsfähig bleiben will, sollte auf die Werte und Ansprüche der Bewerber*innen eingehen - in privater wie professioneller Art.