Sparkurs bei Bosch und Mercedes Glühwein? Nur auf eigene Kosten!

Immer wieder betonen Unternehmen, wie wichtig ihnen Zusammenhalt ist. Doch ausgerechnet in Zeiten, in denen der dringend gebraucht wird, weil vielen Menschen die Inflation, Krieg im Nahen Osten und Haushaltskrise der Ampel aufs Gemüt drückt, sparen einige deutsche Unternehmen genau an dieser Stelle: an der Weihnachtsfeier.