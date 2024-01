Spitzenpositionen Frauenanteil in Vorständen hat sich seit 2018 verdoppelt

Der Frauenanteil in Vorständen der Privatwirtschaft in Deutschland hat sich einer Studie zufolge seit 2018 verdoppelt. In der Gruppe der 200 umsatzstärksten Unternehmen außerhalb des Finanzsektors habe er im Spätherbst 2023 bei rund 18 Prozent gelegen, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das seien etwa zwei Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. In den 40 größten börsennotierten Unternehmen (Dax-40) allein waren es mit 23 Prozent noch etwas mehr. In den Aufsichtsräten liegt der Frauenanteil in den 200 Top-Unternehmen bei rund 32 Prozent.