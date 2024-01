Stefanie Stahl „Gesten der Macht beeindrucken uns“

WirtschaftsWoche: In den USA hofft Donald Trump in diesem Jahr auf eine Wiederwahl. In den Niederlanden hat im vergangenen Jahr der Rechtspopulist Geert Wilders die Wahl gewonnen. Warum haben Politiker Erfolg, die sich als starker Mann präsentieren?

Stefanie Stahl: Wir leben in einer komplexen, krisenbehafteten Zeit. Viele Menschen sind orientierungslos und überfordert. Sie fühlen sich an die Hand genommen, wenn ihnen jemand eine klare Meinung vorkaut. Es liegt in unseren Genen, dass wir glauben, wir hätten eine echte Führungspersönlichkeit vor uns, wenn jemand ein archaisches Anführer-Verhalten an den Tag legt. Gesten der Macht beeindrucken uns.