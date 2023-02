Stellenbörsen für Handwerker: Geschäftsmodell Fachkräftemangel

Mit diesem Kalkül hat das Start-up in wenigen Jahren eine große Nutzerbasis aufbauen können – und das bislang mit Fokus auf die Gewerke in der Elektrik sowie Sanitär, Heizung und Klima. Zwei Branchen, die insbesondere durch die Energiewende boomen. Einige Anbieter sind hier sogar dazu übergegangen, eigene Akademien zu starten – um etwa Quereinsteiger für die Photovoltaik-Montage zu qualifizieren.



Andere Gewerke könnten aber in Zukunft nach und nach zu PowerUs dazukommen. An das Potenzial glaubt auch ein bunt gefächerter Investorenkreis: An dem Start-up haben sich Risikokapitalgeber wie General Catalyst oder HV Capital beteiligt, Max Viessmann vom gleichnamigen Heizungsbauer ebenso wie Thermondo-Gründer Philipp Pausder – aber auch Fußballer Mario Götze. „Das Thema Fachkräftemangel im Handwerk findet bei Allen Anklang“, sagt Geiger, der PowerUs mit Julian Lindinger nach einem gemeinsamen Studium an der WHU gegründet hat.