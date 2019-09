Stepstone-Studie: Unternehmen fürchten Produktivitätsverlust, weil sie keine Fachkräfte finden

IT-Fachkräfte sind die am schwierigsten zu findenden Mitarbeiter, die gleichzeitig als Schlüsselpersonen auf dem Weg in die Digitalisierung von Unternehmen gelten. Als Grund geben Personalmanager an, dass zu wenig Kandidaten verfügbar sind. Ist ein Kandidat gefunden, kann das Zusammenkommen mit dem suchenden Unternehmen noch an dessen hoher Gehaltsforderung scheitern – oder daran, dass das Unternehmens als Arbeitgeber nicht attraktiv genug ist.