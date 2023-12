Stoiker So arbeiten Sie wie ein römischer Kaiser

Darin schwingt die Erkenntnis der Stoiker an, dass man sich nicht zu sehr um die Meinungen anderer kümmern sollte, weil man nicht kontrollieren kann, was sie über einen denken. Gilt dies auch für das Berufsleben? Ist es da nicht durchaus wichtig, die Meinung anderer zu beeinflussen, wenn man erfolgreich sein will?

Diese Frage taucht in dem Kontext häufig auf, weil wir im Beruf alle mal mit Personen zu tun haben, die „nach oben managen“ und vor allem bei ihren Vorgesetzen gut dastehen wollen – und alles andere ignorieren. Obwohl das kurzfristig karrierefördernd sein mag, holt es die Menschen doch immer irgendwann ein. Was die Stoiker meinen, ist, dass es auch im Berufsleben wichtig ist, weniger Zeit damit zu verbringen nachzudenken, wie jemand anderes dich sieht, sondern mehr Zeit darauf zu verwenden, deine eigene Perspektive mit der Sicht anderer abzugleichen. Mark Aurel sagt, dass, wenn dich jemand beleidigt, du versuchen solltest, in ihn hineinzuschauen, um zu erkennen, welche Art von Person er wirklich ist. Er schrieb: „Wenn Du siehst, was für eine Person er in Wirklichkeit ist, wirst du feststellen, dass du dich nicht anstrengen musst, um ihn zu beeindrucken“. Und er sagt übrigens auch, es sei doch verrückt, dass wir Menschen uns selbst mehr lieben als andere, aber zugleich die Meinung anderer als wertvoller als unsere eigene betrachten würden.