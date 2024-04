Strategische Inkompetenz Sei schlau, stell dich dumm

Wie viele Menschen handeln strategisch inkompetent?

Wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, frage ich in den Raum, wer das schon einmal im Arbeitsalltag gemacht hat und da gehen regelmäßig im ganzen Saal die Hände hoch. Die Frage ist eher, wie häufig Menschen so handeln. Ich habe dazu sogenannte Tagebuchstudien durchgeführt, bei denen man Personen über einen bestimmten Zeitraum jeden Tag etwa danach befragt, welche Verhaltensweisen sie am Arbeitsplatz gezeigt haben. Und wenn wir an zehn Tagen danach fragen, wurde oft an einem Tag so ein Verhalten gezeigt. Es tun also sehr viele, das Ausmaß ist aber klein.