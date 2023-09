Daher war der Moment, als meine kleine Tochter das erste Mal etwas Berufliches wissen wollte, ein ersehntes Highlight: „Mama, du bist ja ein Chef. Was muss man tun, damit man beim Spielen nicht als Letztes in die Mannschaft gewählt wird?“ Mein Herz brach – und ich hätte lieber wieder gegoogelt, warum Eier in kochendem Wasser hart werden, Kartoffeln aber weich.