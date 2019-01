Studie Warum viele Mitarbeiter den Wandel im Unternehmen nicht mitmachen

Generell habe sich in der Umfrage gezeigt, dass sich große Unternehmen – im Schnitt mit mehr als 1000 Mitarbeitern – bei der Transformation schwerer tun als kleinere Firmen, erklärt Munzinger. „Bei einer größeren Belegschaft und mit mehreren Standorten ist es organisatorisch natürlich anspruchsvoller, alle Mitarbeiter in dem Wandel zu involvieren.“



Doch ein erfolgreicher Unternehmenswandel kann offenbar auch bei mehr als 100.000 Mitarbeitern funktionieren: Ein Positivbeispiel für einen erfolgreichen Wandel ist für Munzinger BMW. „Ein Unternehmen, das seit jeher für seinen Leitsatz ‚Freude am Fahren‘ steht. Dieser Satz galt sowohl zu den anfänglichen Zeiten des Automobils wie auch heutzutage, wenn neue Techniken wie Konnektivität das Geschäftsmodell erweitern. So bleibt sich eine tradierte Marke zwar im Kern treu, erweitert sich aber stetig.“