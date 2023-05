Suche nach fairer Vergütung So kommen Firmen dem perfekten Gehaltsmodell nahe

Es seien weniger „die studentischen Mitarbeitenden, die im Homeoffice einen Zuschlag für Kaffeepulver fordern“, sagt Nina Straßner, Arbeitsrechtlerin und bei SAP verantwortlich für Diversitätsprogramme, in Ebelings Buch. „Aber es gehört gleichzeitig zur Geschichte dazu, dass mit steigendem Einkommen auch die Ausgaben wachsen und sich im höheren Alter auch der Anspruch schärft, was einem zusteht, was man wert ist oder was man will und was nicht.“ Sie fordere selbst heute andere Dinge als mit 25.