Suche nach fairer Vergütung So kommen Firmen dem perfekten Gehaltsmodell nahe

Transparenz ist dafür ein hohes Gut. Oft beschrien und selten in die Tat umgesetzt. Der jüngste Vorstoß der EU, die Entgelttransparenz zu stärken, könnte daran etwas ändern. Die Richtlinie, an der derzeit in Brüssel gefeilt wird, dürfte sich nämlich als effektiver erweisen als das in Deutschland längst geltende Entgelttransparenzgesetz.