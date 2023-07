Suche nach Inspiration „Das ist Feintuning für das Selbstbewusstsein“

Wo finden Sie dann Inspiration?

Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Und zwar richtig lange Strecken: von Köln nach Rotterdam am Rhein entlang. Oder von Köln an den Gardasee. Für mich ist es dann wichtig, allein zu sein. Auch wenn ich im Auto sitze, lasse ich das Radio bewusst aus, schaue in die Ferne der Autobahn. Oder setze mich einfach mal fünf Minuten auf eine Parkbank – ob am Rhein oder an der Spree. Ganz wichtig: Das Handy bleibt dann in der Hosentasche! Und: Klischeemäßig kommen auch mir unter der Dusche die besten Ideen. Das liegt nicht an dem angenehm warmen Wasser. Sondern daran, dass es einer der wenigen Orte ist, an dem uns nichts ablenkt. Für Inspiration braucht es Zeit. Das ist aber eine sehr individuelle Frage. Jedem hilft etwas anderes. Hauptsache, wir gehen aufmerksam durchs Leben, und wir erzwingen die Inspiration nicht.