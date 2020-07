Supermilliardäre Lesen, was Bill Gates, Elon Musk und Jeff Bezos lesen

Gute Ökonomie für harte Zeiten, von Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee

Viele Ökonomen haben vergessen, wo Wissenschaft endet und Ideologie beginnt. Dass es hier nicht so ist, schätzt Bill Gates an dem verheirateten Autoren-Paar, das vergangenes Jahr den Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat. In diesem Buch beschäftigen sie sich mit so aktuellen Fragen wie Immigration, Ungleichheit und Welthandel. Ihre Analysen sind gerade in Zeiten der Coronapandemie hochaktuell. So hinterfragen sie beispielsweise die Wirkung von Steuersenkungen in Krisenzeiten. Gates empfiehlt dieses Buch in seinem Blog Gates Notes, in dem er regelmäßig Lektüretipps gibt.