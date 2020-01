Tapetenwechsel Warum Unternehmen alle fünf Jahre umziehen sollten

Wie beim Umzug sollten sich alle Beteiligten im Unternehmen regelmäßig fragen: Was benötigen wir noch – und was kann weg? Was ist Teil unserer Vergangenheit – und was ist Teil unserer Zukunft? Eine Neuordnung hat eine reinigende Wirkung. Wir schaffen Platz. Platz für das Wesentliche und für Neues. Und wir verändern die Umgebung. In einer Welt des Überflusses tut es gut, einmal den angesammelten Müll rauszutragen und dafür zu sorgen, dass sich davon so schnell nichts mehr anstaut. Wir werfen mental Ballast ab und können wieder volle Leistung liefern. Probleme lösen heißt, sich von den Problemen zu lösen.