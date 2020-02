Teambuilding Gehen Sie mit Mitarbeitern lieber essen statt in den Kletterpark

Derweil verlangt der – in die Psychodynamik der Abteilung selbstverständlich nicht eingeweihte – Outdoor-Trainer vom Kollegen Maier, den Kollegen Schmidt beim Klettern zu sichern, obwohl die beiden sich letzte Woche im Abteilungsmeeting noch fast an die Gurgel gegangen wären. Die Bilanz nach ein paar Stunden: Ein paar abgebrochene Fingernägel, ein Zeckenbiss – und mühevoll vorgetäuschte gute Laune. So etwas passt ins Reality-TV, aber nicht in das wahre Leben.