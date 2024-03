Tesla-Betriebsratswahl Willkommen in der Wirklichkeit, Elon! Welcome to Germany, Elon!

Tja, Musk hat eben wenig Erfahrung in deutschen Fabriken. Dort nämlich hat das gute Miteinander von Arbeitnehmer- wie Arbeitgebervertretern eher zu weniger als mehr Spaltung geführt. Die gelebte Mitbestimmung der Belegschaft ist auch ein Grund für den Erfolg hiesiger Konzerne. Menschen haben ein sehr gutes Gespür für Gerechtigkeit. Das Gefühl, eben nicht nur eine Nummer im Block der Personalkosten zu sein, steigert nicht nur die Motivation. Es erhöht auch die Identifikation mit dem Unternehmen – und senkt die Wahrscheinlichkeit, anderswo anzuheuern. Nicht gerade unerheblich in Zeiten, in denen der Fachkräftemangel längst zu einem Arbeitskräftemangel geworden ist. Und in Zeiten, in denen die Unternehmen vor vielen weiteren wirtschaftlichen Herausforderungen stehen.