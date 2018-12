Tesla-Chef Dieses Jahr brachte Elon Musk ans Limit – leicht wird auch das kommende nicht

Und auch wenn Musk nicht müde wird zu betonen, dass Tesla keine neuen Geldspritzen braucht, bleibt die Kapitaldecke mit rund drei Milliarden Dollar an liquiden Mitteln angesichts der hohen Ausgaben relativ dünn. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge werden am 1. März 920 Millionen Dollar an Wandelanleihen fällig, falls der Aktienkurs bis dahin wieder unter die Schwelle von 360 Dollar sinken sollte.



Trotz aller Herausforderungen macht Musk ständig mit neuen abenteuerlichen Ideen von sich reden. An diesem Dienstag will er in Los Angeles mit der Boring Company eine Teststrecke eines High-Tech-Tunnelsystems vorführen, das eines Tages den zähen Verkehr in US-Metropolen revolutionieren soll. Ob diese Premiere wirklich stattfinden wird, war jedoch bis zuletzt nicht ganz klar.