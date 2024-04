Tesla und VW So gelingt der schwierige Spagat beim Stellenabbau

Bei VW hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sich nur wenige auf das Angebot einer Abfindung einlassen. Für Rundstedt-Geschäftsführer Summa gut nachvollziehbar: „Bei vielen Menschen löst der drohende Jobverlust Ängste um ihre zukünftige Existenzgrundlage oder ihren über lange Jahre erarbeiteten Status aus.“ Das gelt es ernst zunehmen. Summa empfiehlt deshalb, die Unentschlossenen von einem neutralen Karriereberater über ihre zukünftigen Jobchancen beraten zu lassen. „Die Betroffenen entscheiden sich dann nicht selten für einen Aufhebungsvertrag mit einer anschließender Outplacement-Beratung oder für den Wechsel in eine externe Transfergesellschaft“, sagt Summa. Dort werden die ehemaligen Mitarbeiter in der Regel zwölf Monate bei ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützt und rutschen nicht sofort in die Arbeitslosigkeit.