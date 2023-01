Tesla vs. IG Metall: „Vielleicht schmeißt Musk doch noch alles hin“

Ist das auch der Grund, warum sich nun in der Belegschaft Unmut breit macht?

Unter anderem. In den USA ist das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber ein völlig anders als in Deutschland. Wir haben ein partnerschaftliches und demokratisches Verhältnis, in dem die Mitarbeiter über die Betriebsräte ein Mitspracherecht haben. Das ist weltweit in dieser Form außergewöhnlich und sagt viel über das Verhältnis zwischen beiden Seiten aus. In den USA herrscht das Common Law, es gibt kein vergleichbares kodifziertes Arbeitsrecht, das grundsätzliche Fragen regelt. Alles wird zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern vertraglich geregelt. Tarifverträge mit festgelegten Löhnen kannte Tesla bislang nicht.