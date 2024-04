Teure Experten Ist KI-Manager wirklich der „neue, heiße Job“?

Laut Zahlen der Jobplattform Indeed haben in Deutschland aktuell fast drei Prozent aller Managementstellen einen Bezug zu Künstlicher Intelligenz. Anfang 2019 waren es weniger als zwei Prozent. KI erhält in allen Bereichen Einzug. Zwischen Januar und November 2023 zählte das Berliner Marktforschungsunternehmen Index mehr als 195.000 Stellenanzeigen, in denen die Begriffe „Künstliche Intelligenz“ oder „KI“ vorkamen. Deutlich mehr Stellen als im gesamten Jahr 2022. Und mehr als zweieinhalbmal so viele wie noch 2019.