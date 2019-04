Theranos-Skandal „Elisabeth Holmes wollte weiblicher Steve Jobs sein“

Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Theranos von Anfang an mit Problemen zu kämpfen hatte, die Mitarbeitern und Außenstehenden nicht verborgen blieben. Warum dauerte es trotzdem so lange, bis der Schwindel aufflog?

Man darf nicht vergessen, dass der Betrug erst in den späteren Jahren von Theranos das enorme Ausmaß annahm, von dem wir heute sprechen. Zwar gab es auch in den frühen Jahren des Unternehmens unethisches Verhalten, auf das Whistleblower durchaus hingewiesen haben. Aber damals befand sich die Firma noch im Forschungsmodus, das heißt: Die Auswirkungen der Verfehlungen waren überschaubar. Das ändert sich 2013, als Theranos seine Bluttests erstmals in Filialen der Drogeriekette Walgreens in Kalifornien und Arizona anbietet.