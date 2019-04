Theranos-Skandal „Elisabeth Holmes wollte weiblicher Steve Jobs sein“

Macht es dieser Herdentrieb im Silicon Valley Hochstaplern wie Elizabeth Holmes leichter?

Absolut. In Goldrauschphasen sieht man immer auch Exzesse. Emotionen übermannen dann regelmäßig die Vernunft. Das macht es Betrügern leichter. Hinzu kommt, dass im Silicon Valley heute nicht mehr jeder schnell an die Börse will, da die Unternehmen auch so genug Kapital aufnehmen können. Es fließt so viel Geld in die Bay-Area, dass die Gründer den Investoren ihre Bedingungen diktieren können. Das ist an keinem anderen Ort der Welt und keiner anderen Industrie vergleichbar.