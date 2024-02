Tod des Chefs „Der Vertrauensverlust im Markt kann bedrohlich werden“

WirtschaftsWoche: Frau Felden, was passiert in Unternehmen, wenn die Visionärin oder der Patriarch plötzlich stirbt? Setzt Paralyse ein, Anarchie? Preschen aufstrebende Mitarbeiter in Lücken vor, die es vorher nicht gab?

Birgit Felden: Alles das passiert. Ich wundere mich, wie viele Unternehmen keinen Notfallplan haben. Aber jeder Fall ist natürlich anders. Das ist das Spannende: Wenn man über BWL und Unternehmen redet, geht es letztlich um Menschen und ihr Verhalten.