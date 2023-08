Tod eines Topmanagers „Schlüsselfiguren aus der zweiten Reihe stellen ein noch höheres Risiko dar“

Wenn jetzt wie im Fall des Daimler-Trucks-Finanzchefs Jochen Goetz plötzlich ein Topmanager stirbt – wie regelt ein Unternehmen die Nachfolge ohne eine Übergabemöglichkeit?

Der Aufsichtsrat entscheidet üblicherweise, welcher andere Vorstand interimistisch mit den Aufgaben betraut werden kann, der die drängendsten Entscheidungen trifft. Gleichzeitig gibt es im Hintergrund einen Vorstandsassistenten, ein Vorstandsteam und die anderen Topmanager, die sich gut auskennen. Die Gefahr, dass operatives Wissen verloren geht, ist nicht so groß. Was nicht aufgefangen werden kann sind die Ideen, die ein Topmanager hatte, die informellen Netzwerke, die Beziehungen. Ein echtes Problem haben kleine und mittlere Unternehmen mit langjährigen Leitungsfiguren in so einem Fall. Es fehlen professionelle Strukturen, eine Person ist zugleich Eigentümer und Geschäftsführer. Fällt die dann kurzfristig aus, stellen sich schnell Fragen wie: Wer hat überhaupt eine Generalvollmacht? Aber das ist in einem Konzern wie Daimler geklärt.