Top-Kanzleien für Schiedsverfahren und Prozessführung Jetzt mit Geld-zurück-Hoffnung

In Schadensersatzprozessen jedoch sind die Kronzeugenanträge bislang weder in Österreich noch in Deutschland für die Kartellopfer einsehbar – eine EU-Vorschrift verbietet dies. Der Grund für diese Regelung: Künftige Kronzeugen sollen nicht abgeschreckt werden. So nachvollziehbar dies im Sinne der Aufklärung von Straftaten sein mag, so sehr erschwert es die Bemühungen um Schadensersatz für die Opfer von Kartellen. Der Kronzeugenantrag würde ihnen oft in komprimierter Form die wichtigsten Informationen zur Durchsetzung ihrer Forderungen liefern – so wie beispielsweise das Indiz der Kartellmarge.