Trends in Personalabteilungen Wird der Mitarbeiter bald König?

Das Augenmerk der HR-Experten liegt jedoch eher darauf, die bestehenden Mitarbeiter zu halten, statt neue zu gewinnen. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, werden Fachkräfte knapp werden – und die, die man hat, sollen dann tunlichst im Unternehmen bleiben. Nie waren die Zeiten für Mitarbeiter also so günstig, die Bedingungen mitzubestimmen. Nie haben Führungskräfte so viel über gutes Betriebsklima, marktgerechte Entlohnung und Beschäftigungssicherheit nachgedacht.