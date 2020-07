Trigema-Chef Wolfgang Grupp findet „Tesla besser als Daimler“

„Tesla zieht in drei Jahren an der gesamten Autoindustrie vorbei“, sagte Investor Frank Thelen, dessen Aktiendepot zu einem großen Teil aus Tesla-Papieren besteht, „weil Elon Musk andere Gesetze verfolgt.“ Das gelte nicht nur für seine Geschäftsstrategien, sondern auch für sein persönliches Einstehen für das Unternehmen. „Der hat all seine Häuser verkauft und sein gesamtes Privatvermögen in seine Firma investiert. Elon Musk ist genauso wie Wolfgang Grupp zu hundert Prozent Unternehmer, er trägt die volle Verantwortung.“



Der eine hat gerade Geld mit Wirecard verloren, der andere Millionen mit Atemmasken verdient. Auch sonst stehen Investor Frank Thelen und Patriarch Wolfgang Grupp für gegensätzliche Vorstellungen von Unternehmertum – und sind gleichermaßen beliebt. Zeit für ein Streitgespräch.