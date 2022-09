Trumpf-Personalchef Oliver Maassen „Unternehmen werden zunehmend zum Nachrüstungsbetrieb von Schulen“

Die Airpods, die Sie gerade im Ohr haben, meinen Sie damit vermutlich eher nicht?

Die gehören auch in meiner Generation zum Standard. Ein Beispiel: vor Jahren noch habe ich Berufliches und Privates streng getrennt. Heute gehe ich gerne mal in der Pause in unser Fitnessstudio, 200 Meter von meinem Büro entfernt. Dort trainiere ich dann eine Stunde, höre Podcasts und gehe danach zurück an den Schreibtisch.



Lesen Sie auch: Mächtige junge Talente – „Die Generation Z kann sich viel mehr erlauben als die Generationen vor ihr“



Führen Sie die junge Generation anders?

Wenn Führungskräfte die Generation Z so führen wie andere Generationen in den Jahrzehnten zuvor, dann erreichen sie viele der jungen Arbeitnehmer nicht mehr. Ich merke in Gesprächen mit unseren Führungskräften, dass von ihnen viel mehr situatives Führen gefordert wird. Dadurch, dass nun vier Generationen im Unternehmen aufeinandertreffen und die Generationen Z ihre Bedürfnisse vehement einfordern kann, ist die Aufgabe der Führungskraft anstrengender geworden. Im täglichen Umgang müssen sie bei jeder Aufgabe den Kontext schaffen und erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind. Selbst wenn sie einem jungen Mitarbeiter gerade nichts Neues zu sagen haben, so sollten sie selbst das artikulieren. Heute ist es auch normal, im ersten Bewerbungsgespräch über ein Sabbatical oder das Gehalt zu sprechen. Vor zehn Jahren war es undenkbar, an der Stelle schon nach dem Gehalt zu fragen. Wir sehen bei der jungen Generation jedoch auch Defizite, die wir vor fünf oder zehn Jahren noch nicht gesehen haben: Kopfrechnen, Rechtschreibung und auch das Benehmen haben sich verschlechtert.