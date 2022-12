Twitter-Eskapaden Die Marke Elon Musk ist dauerhaft kaputt

Bei den vielen eher progressiven Käufern von Tesla-Fahrzeugen dürfte das alles Spuren hinterlassen haben. Ein guter Teil des Erfolgsgeheimnisses des Autobauers war schließlich jene Marke Musk. Dieser Typ aus dem Silicon Valley, der einfach macht, der sich die Nächte um die Ohren haut, sich durch Stapel von Büchern arbeitet, um sich in Technologien einzulesen. Der die Raumfahrt revolutioniert, auf den Mars fliegen will. Und der auch immer etwas verrückt ist. So verrückt, um einen Tesla in die Erdumlaufbahn zu schießen – weil er es eben kann. Er gab das Gefühl, an einer Technologierevolution teilzuhaben. Musk war nicht zuletzt ein Idol, das auch die besten Ingenieure angezogen hat, selbst wenn die Arbeitszeiten und der Druck mörderisch waren.



Doch diese Faszination ist bei vielen nun einem dumpfen Gefühl in der Magengegend gewichen, dass dieser Innovator inzwischen despotische Züge an den Tag legt und man dessen Macht vielleicht doch nicht steigern sollte, indem man seine Produkte kauft. All das wird Tesla bei einer Rückkehr von Musk sehr deutlich belasten. Zu den Problemen, die der Autobauer ohnehin schon hat.