Das alles sind gute Nachrichten – für alle, die an guten Geschäften interessiert sind. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen stellte 2016 in einer Stichprobe fest, dass ein Drittel der Finanzberater gar keine Zulassung hatte. Wofür auch, wo man doch schon so nett sein Wissen zur Geldvermehrung teilt und dafür kräftig Provisionen einstreicht? Und jetzt soll ihnen doch tatsächlich durch Ansprüche auf Professionalisierung der Spaß verdorben werden. Gut so.