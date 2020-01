Joe the Kaeser, der vor zwei Jahren noch prominent an Donald Trumps Seite in Davos dinierte, hat viel Kritik einstecken müssen für seine Linie im #stopadani-Desaster. Doch die Kritik an der Siemens-Beteiligung beim Bau der Bahnstrecke für ein australisches Giga-Kohlekraftwerk der indischen Firma Adani reißt nicht ab. Rund 40.000 E-Mails von australischen Klima-Aktivisten hatte er geglaubt, mit einem Tweet abwehren zu können. Doch die Protestbewegung von Downunder ist weltweit vernetzt: Ein Tweet und – peng! – schon weht der Wind in Wild West aus einer völlig anderen Richtung.