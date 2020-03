Zum einen sollte sie die Banken dazu auffordern, eine bestimmte Anzahl an Angeboten für Frauen in ihr Portfolio aufzunehmen. Verhallen diese Appelle, sollte sie ihrer regulatorischen Funktion nachkommen und eine Quote im Produktbereich einführen. Dagegen können Anlageberater dann widerwillig antwittern oder vielleicht sogar Klage einreichen. Schlaue Geldinstitute würden es darauf aber erst gar nicht ankommen lassen. Stattdessen sollten sie die eigenen Mitarbeiter über bestimmte Anreize dazu bringen, mehr Kundinnen für ihre Produkte zu gewinnen. Ein internes Bonussystem in diesem Bereich wäre ein guter Anfang. Selbstverständlich dürfte die BaFin diese Anreize wiederum nicht verbieten.