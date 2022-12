Ukraine-Krieg, Pandemie, Lieferketten Der nette Chef wird in der Krise zum Auslaufmodell

Tatsächlich birgt ein Top-Down-Führungsstil große Gefahren, beobachtet Dieter Frey, der den Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München innehatte und heute das Center for Leadership and People Management an der LMU leitet. Durch die hierarchische und klassische Führung fühlten sich Mitarbeiter weniger wohl und die Bindung zum Unternehmen nehme ab, sagt Frey.