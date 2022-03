Ukraine-Krieg und Braindrain aus Russland „Man könnte von Schockmobilität sprechen“

Studien zeigen, dass seit Wladimir Putins Amtsantritt im Jahr 2000 etwa 1,6 bis zwei Millionen Menschen Russland verlassen haben. Seit Putin 2012 nach vier Jahren als Ministerpräsident zurück ins Präsidentenamt wechselte, habe sich die Entwicklung beschleunigt. Bei 145 Millionen Menschen in einem Land mag das eine kleine Zahl sein – aber sind die Folgen nicht umso spürbarer, wenn die am besten Ausgebildeten gehen?

Russland ist auch eines der weltweit stärksten Einwanderungsländer, das darf man nicht vergessen. Der größte Teil dieser Zuwanderer stammt aus GUS-Staaten in Zentralasien, verfügt allerdings über eine relativ geringe Qualifikation und arbeitet in der Produktion, auf Baustellen und im Dienstleistungsbereich. Umgekehrt ist richtig, dass sich die Dynamik der Auswanderung seit 2014 wieder verändert hat. Nach der Annexion der Krim durch die russische Regierung verhängten viele Staaten Sanktionen, die Preise für Rohstoffe sind in dem Zeitraum gesunken. Außerdem bildet Russland viele Menschen gut aus, aber nicht alle werden am Ende auf ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt. Diese Punkte haben wieder zu mehr Abwanderung Hochqualifizierter geführt. Und Putin hat vor allem ein riesiges Problem.