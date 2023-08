Umgang mit Gen Z „Findet ihr das solidarisch gegenüber den Kollegen am Band?“

Aber ihr ist auch klar, dass das niemals in allen Teilen des Industriebetriebs möglich sein wird. Sie muss verhindern, dass unter Produktionsmitarbeitern – die sich als diejenigen, die im Werk arbeiten müssen, vernachlässigt fühlen könnten – sozialer Unfrieden ausbricht. Eine „Diskussion, die mich manchmal emotionalisiert“, sagt Reinhart, „wenn ich da höre: ‚Ich will nur noch im Homeoffice arbeiten, dafür eine Zulage und außerdem noch das und das umsonst.‘ Findet ihr das solidarisch gegenüber den Kollegen am Band?“



Hören Sie dazu das „Chefgespräch“ mit Ariane Reinhart: „Ich wollte nicht für die Sekretärin gehalten werden“



Reinharts Job ist es aber nicht nur, zwischen Homeoffice und Bandarbeit zu vermitteln. Sie muss auch darauf achten, die Generationen im Konzern zusammenzuhalten und niemanden, der gerade von der Uni kommt, zu bevorzugen nur, weil es für ganz spezielle Jobs heutzutage nur sehr wenige Kandidaten gibt. „Der Personalbereich ist dafür da, die richtigen Leute am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu haben“, sagt die 53-Jährige im WirtschaftsWoche-Podcast „Chefgespräch“.