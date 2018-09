Unternehmen vergrätzen Bewerber Langsamkeit lässt Einstellungen scheitern

Ein schnelles Bewerbungsverfahren fängt mit einer kurzen Reaktionszeit an: Große Unternehmen antworten in 41 Prozent der Fälle nach weniger als drei, in 27 Prozent der Fälle nach drei bis sieben Arbeitstagen. Ein Drittel der Bewerbungen wird in weniger als zwei Arbeitswochen bearbeitet. Länger dauert es praktisch nie. Während die mittleren Unternehmen ähnlich schnell sind, es jedoch nur bei 30 Prozent der Bewerbungen in weniger als drei Tagen schaffen zu reagieren, hinken die kleineren Unternehmen deutlich hinterher. 40 Prozent der Bewerbungen werden dort erst nach ein bis zwei Wochen beantwortet, 23 Prozent immerhin noch in weniger als drei Tagen, jede fünfte in weniger als einer Arbeitswoche. Zehn Prozent der Bewerber müssen jedoch zwei bis vier Wochen warten, sechs Prozent länger als einen Monat.