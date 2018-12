Unternehmenskultur „Innovationen sind planbar“

Was heißt das genau?

Nehmen wir an, ein Mitarbeiter hat eine neue Idee. Wenn er ehrlich wäre, müsste er sagen: Ich habe keine Ahnung, ob die Idee funktionieren wird …



… was in einem Konzern immer schlecht ankommt.

Leider ja. Der oder die Angestellte wird die Idee also so präsentieren, als würde sie definitiv funktionieren – damit der Chef sagt: Prima, machen wir! Aber da fangen die Probleme schon an. Eigentlich müssten sich alle Seiten zuerst mal offen eingestehen, dass der Erfolg einer Innovation immer völlig unsicher ist, mehr noch: dass es wahrscheinlicher ist, dass sie scheitert. Wenn sich das die Beteiligten von Beginn an klar machen, verhalten sie sich im Optimalfall ganz anders.