Unternehmensnachfolge Chefin mit 21: „Ich habe nicht verstanden, dass das eine Lebensentscheidung ist“

Aber das kann doch immer passieren.

Ja, das ist erst mal nichts Ungewöhnliches, auch wenn Familienunternehmen das gerne ausblenden. 30 Prozent aller Familienunternehmen schaffen es in die zweite Generation, zwölf Prozent in die dritte und nur drei Prozent in die vierte. Dass das scheitert, ist die Regel. Wir haben bis 2025 in Deutschland 600.000 Nachfolgen zu besetzen. Bei 125.000 davon wird jetzt schon gesagt: Die werden scheitern. Wir haben es in die dritte Generation geschafft.