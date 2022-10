Unternehmensnachfolge Chefin mit 21: „Ich habe nicht verstanden, dass das eine Lebensentscheidung ist“

Sie hatten einen ganz anderen Weg für sich vorgesehen, sind jetzt seit fünf Jahren in dieser Rolle. Können Sie sich vorstellen, das noch 40 Jahre zu machen?

Ich kann mir sehr gut vorstellen, das Unternehmen über die nächsten 40 Jahre zu begleiten – in welcher Rolle auch immer. Für mich steht fest: Ich muss jetzt erst mal noch zwei, drei Sachen in meinen Rucksack packen, die ich brauche, damit ich das 40 Jahre gut machen kann. Der Wettbewerb wird immer schnelllebiger, und die Ansprüche an eine Geschäftsführung werden immer höher. Ich brauche also immer mehr Rüstzeug.