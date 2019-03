Veränderungen in Unternehmen An diesen drei Hürden scheitern Change-Projekte

Das belegt nun eine Umfrage der Unternehmensberatung Mutaree. Darin machten 134 Führungskräfte und Mitarbeiter aus zwölf Branchen und zwölf Unternehmensbereichen ausführliche Angaben. Demnach gehen viele Unternehmen Change-Prozesse ausschließlich inhaltlich an. Sie achten auf Strategien, Systeme, Prozesse und Strukturen – doch die persönliche Ebene, also der Mitarbeiter, bleibt außen vor. 55 Prozent der Angestellten in Change-Prozessen realisieren denn auch, dass ihre Bedürfnisse bei Veränderungen nicht ernst genommen werden. 67 Prozent kritisieren, dass weder das Verhalten noch das Engagement ihrer Firma ausreichend sei. „Unternehmen müssen vor allem begreifen, dass Menschen die Gestalter der Veränderungserfolge sind“, sagt Mutaree-Geschäftsführerin Claudia Schmidt, „und nicht Systeme, Prozesse oder Strukturen.“