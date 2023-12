Verhandeln in aller Welt „Für die Inder sind wir kühle Business-Roboter“

Aber Geschäfte machen mit China, das hat in der Vergangenheit doch wunderbar funktioniert.

Schaut man sich nur die Ergebnisse und die engen Verflechtungen an, mag dieser Eindruck entstehen. Der Verhandlungsstil der Deutschen wird immer schon als sehr hart wahrgenommen. Auch in anderen asiatischen Ländern. Für die Inder sind wir kühle Business-Roboter. Bislang war das nicht so wichtig, weil unsere technologische Überlegenheit uns geschützt hat. Wir konnten sagen: Dann machen wir den Deal halt nicht. Und konnten aus Mangel an Alternativen so unsere Forderungen durchsetzen. Das fällt uns jetzt auf die Füße, weil es mittlerweile Alternativen gibt. Sehen Sie sich die chinesischen E-Auto-Hersteller an!